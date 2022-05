[Vidéo] Ukraine : l’autre vérité

Ukraine : analyse historique des raisons de cette guerre, par Massimo Mazzucco. Où l’on revient sur les origines de la haine inter-ethnique entre les pro-russes et les pro-ukrainiens et à la nazification rampante du pays sous l’égide du président Petro Porochenko, de son premier ministre Yarseny Yatseniuk et ses acolytes néonazis Vitaly Kitschko et Oleh Tyahnybok avec l’aide toujours active des autorités américaines qui manœuvrent en coulisses.