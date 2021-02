Surprise ! Poutine lève les restrictions Covid

Boris Karpov (Avec traduction automatique)

26 janvier 2021

Allant à l’encontre de la paranoïa des gouvernements occidentaux, Vladimir Poutine a annoncé aujourd’hui le retour à la normale en Russie :

"En Russie, la situation avec le coronavirus se stabilise ; les restrictions imposées en rapport avec la pandémie peuvent être progressivement levées. En général, la situation épidémiologique dans le pays se stabilise progressivement. Ce matin, j’ai écouté les rapports : nous avons déjà plus de personnes guéries que de personnes malades. Le nombre de personnes infectées est en baisse ; il est inférieur à 20 pour mille. Cela permet de supprimer soigneusement les restrictions imposées. ”

Actuellement, dans la plupart des régions de la Fédération de Russie, il y a déjà très peu de restrictions depuis l’été dernier, par rapport aux pays occidentaux : tous les services et les magasins fonctionnent (les bars et les restaurants de plusieurs régions doivent fermer à 23h00 … en théorie. En pratique, beaucoup ne ferment qu’à l’aube…). Les seules limitations sont l’obligation (là encore très théorique) de porter un masque dans les transports et les magasins, et la limitation du taux d’occupation à 50 % dans les cinémas, les musées, etc. De plus, la population suit pour la plupart très peu d’instructions stupides : le masque est rarement porté, ou alors sous le menton. Quant aux "distances sociales"… Regardez une photo prise il y a quelques jours dans le métro de Moscou.

Le sens de la déclaration de Vladimir Poutine est très politique : elle montre au clan des mondialistes en Russie, dirigé par le maire de Moscou qui veut renforcer les mesures d’alignement sur les pays occidentaux, que son jeu est terminé. En août dernier, c’était déjà Vladimir Poutine qui avait ordonné au maire de Moscou de lever la quarantaine (le maire avait reçu un appel téléphonique en pleine réunion pour préparer l’annonce de la poursuite de la quarantaine et avait déjà commencé à envoyer des SMS pour informer la population. Selon un témoin, le maire n’a rien dit pendant 2 à 3 minutes, et à la fin de la communication, il a déclaré que la quarantaine avait été levée).

La semaine dernière, c’est encore le président qui a ordonné au maire de Moscou de suspendre l’enseignement "à distance" qu’il avait introduit en octobre pour la plupart des étudiants. Aujourd’hui, donc, le président Poutine déclare au niveau national que les choses ont assez duré. Bien qu’il y ait certainement une justification électorale à cette décision, du déclin de la popularité du maire de Moscou à 80% d’insatisfaits se traduisant par le déclin de la popularité de Poutine avec un énorme 40% d’insatisfaits,) cela semble clair.

Alors qu’à l’Ouest, les pays rivalisent de paranoïa pour savoir qui enfermera sa population le plus longtemps et le plus durement, ce Vladimir Poutine met la Russie hors du plan mondialiste.

On retiendra également les nouvelles mesures que la Russie a inscrites dans sa Constitution (par exemple le mariage = exclusivement Homme plus Femme, la réaffirmation de la foi en Dieu, la prédominance des lois russes sur les lois internationales, etc.) qui montrent clairement la voie choisie, aux antipodes du projet de société mondialiste.

Le vol électoral perpétré par Biden et ses complices aux États-Unis va rapidement entraîner l’Europe occidentale dans une mondialisation forcée. Hier, Macron a prêté allégeance à Biden lors de leur première interview téléphonique.

La Russie s’établira alors comme une oasis souveraine dans un monde fou. C’est d’ailleurs pour éviter cela que les mondialistes se forcent à des tentatives de révolte fomentées par la "5e colonne" dirigée par Navalny et quelques oligarques. Mais "la Russie dispose des ressources humaines, financières et militaires nécessaires pour tracer sa propre voie, quelles que soient les réactions des mondialistes.

La déclaration faite aujourd’hui par Vladimir Poutine sur la fin de la folie couveuse montre qu’il y a un retour de bâton, qui devrait être suivi par d’autres dans les semaines à venir.

Boris Guenadevich Karpov