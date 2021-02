Les États ne doivent pas rendre la vaccination contre le Covid obligatoire pour quiconque et, du moins pour le moment, ne doivent pas utiliser les certificats de vaccination comme passeports. C’est ce que dit l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe avec le rapport "Les vaccins Covid-19 : questions éthiques, juridiques et pratiques" voté à une écrasante majorité. L’assemblée, qui considère les vaccins comme un "bien public mondial", affirme qu’"il faut s’assurer que tous les pays ont été en mesure de vacciner le personnel médical et les groupes vulnérables avant d’étendre la vaccination aux groupes à risque".



Le rapport poursuit en soulignant que "les États doivent informer les citoyens que la vaccination n’est pas obligatoire et que personne ne devrait se faire vacciner s’il ne le souhaite pas", et il doit "garantir que personne ne sera discriminé s’il n’est pas vacciné".

Enfin, les parlementaires ont voté presque en bloc pour inclure un amendement s’opposant à l’utilisation des certificats de vaccination comme passeports. Selon l’assemblée, "les certificats de vaccination ne devraient être utilisés que pour contrôler l’efficacité, les effets secondaires potentiels et les effets indésirables des vaccins", car "les utiliser comme passeports serait contraire à la science en l’absence de données sur leur efficacité à réduire la contagiosité, la durée de l’immunité acquise".

VACCINE "WAR" – En attendant, Bruxelles conteste les déclarations du PDG d’AstraZeneca, Pascal Soriot, et demande la levée de la clause de confidentialité afin de publier le contrat. C’est ce que nous apprennent les sources de l’UE. En particulier, les sources précisent qu’il n’est pas prévu que la production des doses pour l’UE soit limitée à l’usine en Belgique, mais qu’elle peut également avoir lieu au Royaume-Uni. Une réunion du comité directeur de l’UE pour les vaccins avec AstraZeneca est prévue aujourd’hui à 18h30, au cours de laquelle ils insisteront sur la livraison des doses.

Le 27/01/2021

