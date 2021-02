L’hydroxychloroquine est efficace, selon une étude américaine. Seules les autorités se taisent

Le Covid-19 peut et doit être traité à domicile. À Byoblu (TV alternative italienne, ndlr), nous le disons depuis des mois en interrogeant des professeurs d’université, des médecins de famille, des biologistes, des associations et des mouvements de citoyens et de travailleurs de la santé qui, en Italie et dans le monde, ont traité et continuent de traiter leurs patients avec des protocoles de traitement opportuns et efficaces, basés sur divers médicaments, dont l’hydroxychloroquine et l’azithromycine.

L’étude publiée dans l’American Journal of Medicine

Aujourd’hui, l’ American Journal of Medicine l’écrit dans une étude publiée dans le dernier numéro de janvier 2021, signée par 23 professeurs d’université et à laquelle ont également participé les universités de Sienne et de Turin.

L’étude recommande la prise, sous contrôle médical, d’hydroxychloroquine, d’azithromycine et de zinc.

L’hydroxychloroquine est un antipaludique aux propriétés anti-inflammatoires ; si elle est administrée immédiatement, dès l’apparition des premiers symptômes tels qu’une forte fièvre, "elle peut réduire la progression de la maladie, éviter l’hospitalisation et entraîner une réduction de la mortalité", écrivent les chercheurs.

L’azithromycine est un antibiotique qui a des propriétés antivirales : c’est un allié contre les infections bactériennes des voies respiratoires.

Des protocoles de traitement efficaces

Les protocoles de traitement analysés dans l’étude de l’American Journal of Medicine sont les mêmes ou pour la plupart similaires à ceux appliqués et élaborés en Italie par les médecins de première ligne qui ont rejoint le Comité de thérapie à domicile covid19 , par le mouvement ippocrateorg et également par le Dr Mariano Amici , contre lequel une mesure disciplinaire a été demandée lors d’une émission de télévision pour avoir exprimé son opposition au vaccin anti covid.

Pourquoi le gouvernement les ignore-t-il ?

Il existe des traitements efficaces contre le covid-19, mais le gouvernement italien les ignore. La dernière version du plan de lutte contre la pandémie 2021-2023 n’y fait pas référence, et nous nous retrouvons avec des directives ministérielles qui recommandent le paracétamol, c’est-à-dire la tachipirine, qui ne fait que faire baisser la fièvre mais affaiblit le système immunitaire dans la lutte contre le virus.

À qui profite ce silence ?

Des chercheurs de l’American Journal of Medicine écrivent que les traitements basés sur l’hydroxychloroquine et l’azithromycine réduiraient les hospitalisations et les décès. Nous ajoutons qu’il est très probable que l’adoption de ces protocoles de traitement permettrait d’éviter la fermeture généralisée d’activités commerciales et d’affaires qui pèsent si lourdement sur l’économie de tout le pays.

La question est donc de savoir pourquoi ces traitements continuent d’être ignorés. Qui profite de ce silence coupable, véritable ostracisme à l’égard de tous les Italiens qui ne veulent rien d’autre que travailler et retourner, même avec toutes les précautions nécessaires, à une vie normale ?

Le 1er février, Source : Byoblu.com

