Décès de Brandy Vaughan, ancien employé de Merck et fondateur de « Learn the Risk »

whistle-blower pour dénoncer les saletés qui se font dans le domaine des vaccins. Brandy Vaughan, ancien employé de Merck, a quitté l’entreprise en tant quepour dénoncer les saletés qui se font dans le domaine des vaccins.

Elle a ensuite fondé l’association anti-vax "Learn the Risk", qui est très active pour alerter les gens sur les risques liés aux vaccinations et a eu une énorme influence sur le public.

posts comme celui-ci où elle explique que puisqu'il y a eu de nombreux décès inexpliqués ces derniers temps (parmi les militants anti-vax, ndlr), il était préférable de préciser qu'elle n'avait jamais eu l'intention de se suicider, qu'elle n'avait jamais pris d'antidépresseurs ni d'autres drogues, que sa santé était parfaite (prouvée par une batterie de tests effectués pour souscrire une police d'assurance-vie) et que si quelque chose de tragique lui arrivait, cela devrait être considéré comme un acte criminel. Fin 2019, l'intimidation a commencé, elle a donc décidé de poster des vidéos expliquant ce qui lui est arrivé, et à écrire des

Voici son billet, traduit en français:

C’est le post que je n’ai jamais voulu écrire. Mais compte tenu de certaines tragédies soudaines survenues ces dernières années, je pense qu’il est absolument nécessaire de publier ces faits. Et veuillez en faire une capture d’écran, afin qu’il ne disparaisse pas..

1. Je n’ai JAMAIS pensé à me suicider, pas une seule fois. Même avant d’avoir mon fils.

2. J’ai une énorme mission dans cette vie. Bien qu’ils rendent les choses très difficiles et effrayantes, je ne m’ôterais JAMAIS la vie. Point final.

3. Bastien [le fils] est tout pour moi et je ne voudrais JAMAIS le quitter. Je suis la seule à en avoir la garde, et il a besoin de moi autant que j’ai besoin de lui. Je ne pourrais JAMAIS penser à le quitter une seule seconde.

4. Je n’ai jamais pris d’antidépresseurs ni été diagnostiqué comme souffrante de dépression. Si vous entendez quelque chose comme ça, ne le croyez pas.

5. Je n’ai JAMAIS pris de médicaments quotidiennement, et je n’ai pas pris de médicaments depuis 10 ans (et il y a 10 ans, je n’ai pris une pilule qu’un seul jour). Pas de médicaments génériques, et pas de médicaments sur ordonnance. En d’autres termes, je ne prends rien qui puisse me tuer de manière inattendue ou soudaine. Je n’ai jamais pris de drogues illégales, pas une seule fois.

6. Personne ne peut entrer par effraction dans ma maison, pas de cambrioleurs, pas d’ex en colère (que je n’ai pas de toute façon), pas de fanatiques, ma maison est comme Fort Knox. A moins que ce ne soit un professionnel, cela ne serait pas possible pour quelqu’un sans équipement ou formation spéciale. Même si le courant était coupé, la grande majorité des gens ne pourraient pas entrer par effraction chez moi.

7. Si quelque chose devait m’arriver, ce serait une sale opération, et vous savez exactement par qui et pourquoi, étant donné mon travail et la mission de ma vie. Je ne suis pas non plus très encline aux accidents. Et je viens d’obtenir le meilleur score possible en matière de santé, après avoir passé une série de tests médicaux, il y a deux ans, pour ma police d’assurance.

8. Si quelque chose devait m’arriver, j’ai organisé un groupe d’amis qui se mettrait à financer une équipe de détectives privés pour découvrir tous les détails. (L’équipe est déjà prête et je lui ai transmis cette information). Et j’ai également mis de côté de l’argent pour une agence de relations publiques afin de faire passer le message au niveau national. Un communiqué de presse serait envoyé à tous les journalistes de ce pays. Ils ne réussiront pas me cacher sous le tapis, et je deviendrai leur pire cauchemar.

9. Beaucoup de personnes ayant une mission similaire à la mienne ont été tuées, et il est temps de mettre fin à cette merde. Les ténèbres ne peuvent pas gagner.

10. Je ne cesserai jamais de donner la parole à ceux qui ne peuvent plus parler. Bien que je sois de l’autre côté, d’où je suppose que je serais encore plus puissant.

J’ai une équipe d’anges qui m’accompagne à chaque étape, mais les prières d’amour et de protection sont toujours appréciées.

Quand on dit hasard ou combinaison, il y a quelques semaines, Brandy est morte de façon inexplicable, et la police a rapidement classé l’affaire comme une "mort naturelle".