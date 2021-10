La situation en Italie. (pas si loin que ça de celle en France)

Le passe sanitaire va être rendu obligatoire par décret gouvernemental le 15 octobre prochain, soit au lendemain exact des élections administratives renouvelant les conseillers communaux (entre le 15/09 et le 14/10).

A partir du 15 octobre, il faudra un passe, à la fois pour travailler dans le secteur public mais aussi dans le secteur privé. C’est un décret parfaitement anticonstitutionnel, ils vont même jusqu’à le dire ouvertement, en cela qu’il contourne la Constitution (droit au travail) en ne rendant pas la vaccination obligatoire. Elle pénalise "simplement" les non-vax, en leur retirant purement et simplement leur salaire et leur droit à travailler.

suspendre le RSA ou les retraites aux non vaccinés. Et s’abrite pour cela derrière le fait que c’est pour leur bien !! ( Le Codacons (association italienne pour la défense des droits des consommateurs italiens), sorte de "50 millions de consommateurs", demande même au gouvernement de. Et s’abrite pour cela derrière le fait que c’est pour leur bien !! ( https://codacons.it/green-pass-ora-il-governo-sospenda-anche-il-reddito-di-cittadinanza-e-la-pensione-a-chi-non-si-vaccina/ ), une véritable histérie.

Une initiative a vu le jour en Italie, tentant de rassembler des signatures en faveur d’un référendum pour ou contre le passe (appelé là-bas le Green pass). Le projet a ses détracteurs parmi les anti-vaxin covid. Ils expliquent que ce serait reconnaître sa légitimité légale que de voter pour la tenue d’un tel référendum, qu’actuellement, avec tout le matraquage médiatique, les proportions sont en défaveur du mouvement anti-vaxin Covid, environ 30% au mieux contre 70%, et que si les pro-vax gagnaient un tel référendum, il leur serait facile de dire "Vous avez voulu ce référendum, vous avez perdu, il ne vous reste plus qu’à vous ranger du côté de la majorité, et qu’à vous faire vacciner". En gros, ils voient ça comme un piège.

Comment réagirions-nous en pareil cas en France ? Posons-nous la question, ce n’est peut-être pas inutile.

Le sentiment général est quand même que le gouvernement panique et essaie d’accélérer, mais que d’un autre côté l’exemple d’Israël invalide les théories d’immunit’e collective et d’efficacité du vaxin, et qu’il faut donc se dépêcher de vaxiner le plus de monde possible, et par tous les moyens. La seule solution, pas facile pour nombre de gens et de familles, est de conserver ses positions et d’attendre que le torrent s’épuise. Car la situation évolue tous les jours.