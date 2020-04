Journal télévisé italien de 2015 : Un coronavirus créé en laboratoire

De ce reportage datant de 2015 dans le très sérieux journal télévisé TGR LEORNARDO de la RAI, on peut retenir que :

1) Il est possible de créer de nouveaux virus en laboratoire

2) En partant de virus d’animaux

3) De créer des chimères patogènes pour l’homme au travers de virus qui sinon n’attaqueraient pas l’homme

4) Que les Coronavirus entrent dans cette catégorie

5) Et que les Chinois l’ont fait avec la participation des Américains (entre autres)

coronaLabo.jpg